Çin Başbakanı Li ile Almanya Başbakanı Scholz Ticaret ve İklim Değişikliği Konularını Görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ticaret, iklim değişikliği ve ekonomik ilişkileri ele aldı. İki lider, yeşil kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında işbirliği yapmayı hedeflediklerini belirtti. Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya'nın ardından Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

- Çin Başbakanı Li ile Almanya Başbakanı Scholz ticaret, iklim değişikliği ve ekonomik ilişkileri ele aldı

BERLİN - Çin Başbakanı Li Qiang ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptıkları görüşmede, ticaret, iklim değişikliği ve ekonomik ilişkileri ele aldı.

Geçtiğimiz mart ayında göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya düzenleyen Çin Başbakanı Lİ Qiang ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptıkları görüşmede, ticaret, iklim değişikliği ve ekonomik ilişkilerin ele aldı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Scholz, Çin'in kalkınmasını ve refah sağlamasını memnuniyetle karşıladıklarına dikkat çekerek, bunun dünyanın barış ve istikrarına fayda sağladığını ifade etti. Almanya'nın Çin ile istikrarlı ilişkiler geliştirmeyi, ikili temaslarını güçlendirmeyi ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğini derinleştirmeyi istediğine belirten Scholz, Çin ile iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınmayı ilerletme alanlarında işbirliği için gerekli mutabakatı ilerletmeyi arzuladıklarının altını çizdi. Scholz, Almanya'nın karşılıklı yatırımları desteklediğini ve Çinli işletmelerin ülkeye yatırım yapması için sağlam bir iş ortamı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Çin ve Almanya arasındaki işbirliği vurgusu

Çin Başbakanı Li Qiang ise etkili iki devlet olarak Çin ile Almanya'nın daha yakın şekilde çalışması gerektiğini söyledi. Çin'in Almanya ile ilişkilerini yeni bir düzeye taşımaya, dünyaya pozitif enerji ve istikrar aşılamaya hazır olduğuna dikkat çeken Li, Çin-Almanya işbirliğinin gelecekteki yön verici prensiplerinden birinin iklim değişikliğiyle mücadele olması teklifinde bulundu. İki ülkenin yeşil teknoloji ve sanayi alanlarında işbirliğini ilerletmesi gerektiğine dikkat çeken Li, yeşil enerji sanayi zincirinde iş bölümünün akılcı ve düzenli şekilde tesis edilmesinin yollarının keşfedilmesi gerektiğini kaydetti.

"Kalkınmadan yoksunluk da en büyük güvensizliktir"

Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya ziyareti kapsamında dün Alman şirketlerin temsilcileri ile bir araya gelmişti. Siemens Energy ve Mercedes Benz'in de aralarında yer aldığı Alman şirketlerinin temsilcileriyle görüşen Li, "Bağımlılık iddiasını suni bir şekilde abartmamalı, karşılıklı bağımlılığı güvensizlikle aynı kefeye koymamalıyız. İşbirliğinden yoksunluk en büyük risk, kalkınmadan yoksunluk da en büyük güvensizliktir" ifadelerini kullanmıştı. Li, risklerin yönetilmesinde hükümetlerin değil şirketlerin öncülük etmesi gerektiğini sözlerine eklemişti.

Çin Başbakanı Li Qiang'ın, Almanya'nın ardından Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi ve Paris'te düzenlenecek Yeni Küresel Finans Paktı Zirvesi'ne katılması planlanıyor.