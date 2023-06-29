Çin Başbakanı Li Çiang, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ile Görüştü

Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'i ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ile bir araya geldi. İki lider, Çin ile Yeni Zelanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması konularını ele aldı. Görüşme sonucunda çeşitli alanlarda işbirliği belgeleri imzalandı.

Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'i ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ile bir araya geldi.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Li, görüşmede, Çin ile Yeni Zelanda arasındaki ilişkilerin, farklı sosyal sistemlere, tarihe, kültüre ve kalkınma düzeylerine ve ekonomik büyüklüğe sahip ülkeler arasındaki işbirliğine örnek oluşturduğunu belirtti.

Çin'in kalkınmasının yarattığı fırsatları Yeni Zelanda ile paylaşmaya, karşılıklı faydaya dayalı işbirliği potansiyelini artırmaya hazır olduğunu vurgulayan Li, güncellenen ikili Serbest Ticaret Anlaşması'nın ticareti ve yatırımları yeni bir düzeye çıkarmak üzere kullanılması çağrısında bulundu.

Başbakan Hipkins de, Yeni Zelanda'nın Çin ile iletişimi güçlendirmeyi, farklılıkları karşılıklı anlayışla ele almayı ve tüm alanlarda kapsamlı işbirliğini derinleştirmeyi istediğini vurguladı.

Görüşmenin ardından iki ülke başbakanları, bilim, teknoloji, eğitim, tarım, ormancılık, karantina, gıda güvenliği ve fikri mülkiyet haklarını kapsayan işbirliği belgelerine imza attı.

Çin ile Yeni Zelanda'nın 2008'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncelleyen protokol 7 Nisan 2022'de yürürlüğe girmişti.

Hipkins, ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşme gerçekleştirmişti.