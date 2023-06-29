Çin Başbakanı Li Çiang, Moğolistan Başbakanı ile görüştü

Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'i ziyaret eden Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile bir araya geldi. İki lider, iki ülke arasındaki dostluğun güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması konularını ele aldı.

Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'i ziyaret eden Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile bir araya geldi.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Li, görüşmede dağların ve nehirlerin birbirine bağladığı iki komşu ülke olan Çin ve Moğolistan'ın uzun dönemli ve istikrarlı dostluğunun her iki halkın yararına olacağını belirtti.

Çin'in iki ülkenin temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren konularda Moğolistan'a desteğe hazır olduğunu vurgulayan Li, Çin'in kalkınmasının yarattığı fırsatlardan Moğolistan'ın da faydalanmasını istediklerini ifade etti.

Li, iki ülkenin kalkınma stratejileri arasındaki sinerjinin yaratılması, Kuşak ve Yol Girişimi'nin ortak inşası, sınır aşırı bağlantılılığının geliştirilmesi, enerji, madencilik ve çölleşme ile mücadele alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Oyun-Erdene de Çin ile işbirliğini geliştirmenin ülkesinin dış politika önceliği olduğunu vurguladı.

Görüşmenin ardından iki ülke başbakanları, ulaştırma, finans, karantina, medya ve doğal hayatı koruma alanlarını kapsayan işbirliği belgelerine imza attı.

Moğolistan Başbakanı, ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.