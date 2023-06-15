Çin Başbakanı Li Çiang, Almanya ve Fransa'ya yapacağı ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirecek

Mart ayında göreve başlayan Çin Başbakanı Li Çiang'ın ilk yurt dışı ziyaretlerini Almanya ve Fransa'ya yapacağı bildirildi. Li, Berlin ve Paris'te temaslarda bulunacak ve çeşitli toplantılara katılacak.

Mart ayında göreve başlayan Çin Başbakanı Li Çiang'ın ilk yurt dışı ziyaretlerini Almanya ve Fransa'ya yapacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, 18-23 Haziran'da Berlin ve Paris'te temaslarda bulunacak.

Berlin'de mevkidaşı Olaf Scholz ile Çin-Almanya hükümetler arası istişare mekanizmasının yedinci toplantısını gerçekleştirecek Li, Paris'te Fransız hükümetinin ev sahipliğindeki Yeni Küresel Finansman Paktı Zirvesi'ne katılacak.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Ekim 2022'deki 20. Ulusal Kongresi'nde Daimi Komite'ye seçilerek parti hiyerarşisinde ikinci sıraya yükselen Li, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin mart ayındaki genel kurulunda başbakanlığa seçilmişti.

Li'nin başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretlerini Avrupa Birliğinin (AB) lokomotifi olan iki ülkeye yaparak, Çin'in, ABD ile küresel güç rekabetinin arttığı bir dönemde kıta ile ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirme ve Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekleme niyetini gösterdiği yorumu yapılıyor.