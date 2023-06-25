Çin Başbakanı Li, Barbados Başbakanı Mottley ile görüştü

Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'i ziyaret eden Karayip ülkesi Barbados'un Başbakanı Mia Amor Mottley ile görüşme gerçekleştirdi. Li, görüşmede Çin'in, Barbados ile stratejik güvenini ve her alanda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'i ziyaret eden Karayip ülkesi Barbados'un Başbakanı Mia Amor Mottley ile görüşme gerçekleştirdi.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Li, görüşmede Çin'in, Barbados ile stratejik güvenini ve her alanda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ada ülkesinin, Çin'in Karayipler'deki iyi bir dostu ve ortağı olduğunun altını çizen Li, Çin-Barbados ilişkilerini, "gelişmekte olan ülkeler arasındaki birlik, dayanışma ve kazan-kazan işbirliğinin modeli" olarak gördüklerini belirtti.

Li, Çin'in Küresel Kalkınma Girişimi ile Barbados'un Ekonomik Toparlanma ve Dönüşüm Planı arasındaki sinerjiyi artırmak, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişliğiyle mücadele alanındaki çabalarını desteklemek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Mottley de Çin ile tarım, enerji, altyapı, yoksullukla mücadele ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirmeyi arzuladığını kaydetti.

Barbados'un, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) merkezinde olduğu çok taraflı ticaret sistemi ile küresel üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarını desteklediğine dikkati çeken Mottley, ekonomik bağları koparmaya yönelik korumacı girişimlere karşı olduklarını dile getirdi.

Görüşmenin ardından liderler, Küresel Kalkınma Girişimi'nin uygulanması dahil ikili işbirliği belgelerine imza attı.

Mottley, Çin ziyareti kapsamında Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yıl 27-29 Haziran'da Tiencin şehrinde düzenleyeceği, "Yaz Davos'u" olarak da bilinen, "Ekonominin Yeni Şampiyonları" yıllık toplantısına katılacak.