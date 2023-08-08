Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, sel felaketinden etkilenen bölgelerin normale dönmesi için çağrıda bulundu

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Hebei eyaletinde yaptığı incelemeler sırasında, sel felaketinden etkilenen bölgelerin en kısa zamanda normale dönmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Zhang, yerel yetkililere sel sularının tahliye edilmesi, güvenlik tehlikelerinin ortadan kaldırılması ve temel ihtiyaçların karşılanması için çabaların güçlendirilmesini istedi.

SHİJİAZHUANG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing Pazartesi günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yaptığı incelemeler sırasında, selden etkilenen bölgelerin en kısa zamanda normale dönmesine yardımcı olmak için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Zhang, Hebei eyaletinin en kötü etkilenen bölgelerinden biri olan Zhuozhou'daki geçici yerleşim yerlerini ziyaret etti. Zhang, yerel halkın yeniden yerleştirilmesi ve yolların temizlenmesinin yanı sıra su, elektrik ve günlük ihtiyaçların temini ile ilgili çalışmaları denetledi.

Zhang, sel suları çekilirken yerel yetkililerin tetikte olmaları, su bendi devriyelerini ve acil durum müdahalelerini iyileştirmeye devam etmeleri ve toprak kayması gibi ikincil felaketleri önlemeleri gerektiğini söyledi.

Zhang, insanların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerine yardımcı olmak amacıyla kentsel alanlarda sel sularının tahliye edilmesi, çevresel dezenfeksiyonun yapılması, binalardaki güvenlik tehlikelerinin ortadan kaldırılması, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve istikrarlı piyasa arzının sağlanması için çabaların güçlendirilmesini istedi.¦