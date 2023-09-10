Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştirdi

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong başkanlığındaki bir heyet, Kuzey Kore'nin 75. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak ve ülkeyi ziyaret etmek için Kuzey Kore'ye gitti. Heyet, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüşmeler gerçekleştirdi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

PYONGYANG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong başkanlığında, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyet, resmi bir davet üzerine Kuzey Kore'nin 75. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak ve ülkeyi ziyaret etmek için Cuma günü Kuzey Kore'ye gitti. Heyetin ülkedeki temasları bugün sona erecek.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Liu, ziyaret sırasında Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Çin-Kuzey Kore ilişkileri ve belli alanlarda ikili alışveriş ve işbirliği konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Kim'e, Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in içten selamlarını ileten Liu, Kuzey Kore'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini sundu. Kuzey Kore'nin kuruluş sürecindeki başarılara dikkat çeken Liu, Kuzey Kore ve halkına, ülkenin sosyalist hedefinin geliştiği ve kalkınma yolunun genişlediği müreffeh bir gelecek ve mutlu bir yaşam diledi.

Çin'in iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa değer verdiğini belirten Liu, ikili ilişkilerin sürekli olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çaba göstermeye istekli olduklarına işaret etti.

Tarım ve sağlık hizmetlerinin insanların hayatlarını sürdürmeleri için önemli girişimler olduğunu söyleyen Liu, iki ülke halkına fayda sağlamak için bu alanlarda Kuzey Kore ile alışveriş ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.

Kim ise Liu'dan Xi'ye içten selamlarını iletmesini isterken Liu liderliğindeki Çin heyetinin Kuzey Kore'nin 75. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılması ve ülkeyi ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kim, Kuzey Kore'nin Çin ile dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerini daha da geliştirmeye ve halkların refahını artırmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.