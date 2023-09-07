Çin Başbakan Yardımcısı Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Kuzey Kore'nin 75. kuruluş yıl dönümü anma etkinliklerine katılmak üzere ülkeyi ziyaret edecek.

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong bir parti ve hükümet heyeti eşliğinde Kuzey Kore'yi ziyaret ederek ülkenin 75. kuruluş yıl dönümü anma etkinliklerine katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Perşembe günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Liu'nun, Kore İşçi Partisi ve Kuzey Kore hükümetinin daveti üzerine ülkeyi ziyaret edeceğini kaydetti.