Çin Barış Gücü Birliği Üyelerine BM Barış Madalyası Verildi
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21. Çin barış gücü birliğinin üyeleri, Lübnan'ın güneyindeki Haniye köyündeki kampında geçit töreni düzenliyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, ülkenin güneyinde barış ve istikrarın korunmasında sergiledikleri üstün özveri için 410 askere barış madalyası verildi.
BEYRUT, 5 Temmuz (Xinhua) -- 21. Çin barış gücü birliğinin üyeleri, birliğin Lübnan'ın güneyindeki Haniye köyündeki kampında geçit töreni düzenliyor, 4 Temmuz 2023.
21. Çin barış gücü birliğinin 410 askerine ülkenin güneyinde barış ve istikrarın korunmasında sergiledikleri üstün özveri için Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) barış madalyası verildi.
Haniye köyündeki Çin barış gücü birliği kampında, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) bir parçası olan Çin barış gücü birliği onuruna madalya geçit töreni düzenlendi. (Fotoğraf: Li Zhulin/Xinhua)