Çin Barış Gücü Birliği Üyelerine BM Barış Madalyası Verildi

21. Çin barış gücü birliğinin üyeleri, Lübnan'ın güneyindeki Haniye köyündeki kampında geçit töreni düzenliyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, ülkenin güneyinde barış ve istikrarın korunmasında sergiledikleri üstün özveri için 410 askere barış madalyası verildi.