Çin, balonun meteorolojik araştırmalarda kullanılan sivil bir hava aracı olduğunu belirtti

ABD'nin hava sahasına Perşembe günü girerek krize neden olan 'casus balonla' ilgili Çin bugün detaylı açıklama yaptı.

ABD'nin hava sahasına Perşembe günü girerek krize neden olan 'casus balonla' ilgili Çin bugün detaylı açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı, balonun rotasından çok fazla saptığını vurgulayarak "Başta meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir hava aracıdır" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından bugün yapılan açıklamada, balonun mücbir sebeplerden dolayı rotasından çok saptığı ve Çin'in bunu doğrulayarak ABD tarafına bilgi verdiğini belirtti. Bakanlık açıklamasında şunlara yer verdi;