Çin, Avustralya'yı Güney Çin Denizi'nde savaş gemileri konuşlandırmaya karşı uyardı

Çin, Avustralya'yı, Güney Çin Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırma hususunda "azami ihtiyatla" hareket etmesi gerektiği yönünde uyardı.

Çin Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Dairesi Başkanı Liu Ciençao, Sydney Üniversitesinde yaptığı konuşmada, "Avustralya hükümetini ve ordusunu (Güney Çin Denizi'nde) bu alanda büyük bir ihtiyatla hareket etmeye çağırıyoruz." dedi.

Güney Çin Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırma hususunda Avustralya'yı uyaran Liu, meydana gelebilecek olası ufak bir kazanın yol açabileceği durumun iyi yönetilememesi halinde tansiyonun yükselebileceğini dile getirdi.

Avustralya'nın, bir Çin savaş gemisinin Japon kara sularında Avustralya donanmasından 2 dalgıcı hafif şekilde yaralaması iddiasına ilişkin Liu, söz konusu hadisenin Japon kara suları dışında gerçekleştiğini vurguladı.

Liu, Çin savaş gemisinin herhangi bir zarara yol açmadığı yönündeki tutumunu yineledi.

Avustralya'dan, Çin savaş gemisinin 2 dalgıcı hafif yaraladığı iddiası

Avustralya, Çin savaş gemisinin uluslararası sularda sonar darbesi kullanımı nedeniyle Avustralya donanmasından 2 dalgıcın hafif yaralandığını duyurmuştu.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, 14 Kasım'da uluslararası sularda seyreden Avustralya'nın "HMAS Toowoomba" adlı gemisine Çin savaş gemisinin yaklaştığını ve sonarını çalıştırarak Avustralyalı 2 dalgıcı sudan çıkmaya zorladığını kaydetmişti.