Çin, Avustralya'nın iddialarını reddetti

Çin Savunma Bakanlığı, Avustralya'nın bir Çin savaş gemisi ile etkileşim iddialarını asılsız olarak reddetti.

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin, Avustralya'nın, bir Çin savaş gemisinin bir Avustralya fırkateyni ile etkileşim halindeyken "tehlikeli ve profesyonellik dışı" davranışlarda bulunduğuna dair iddialarını tamamen asılsız olduğu gerekçesiyle reddetti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avustralya'nın "mesnetsiz" yorumlarına şiddetle karşı çıktıklarını ve rahatsızlıklarını Avustralya tarafına diplomatik yollarla ifade ettiklerini belirtti.

Wu, Avustralya fırkateyni HMAS Toowoomba'nın Doğu Çin Denizi'ne yakın sularda faaliyet gösterdiği esnada, Çin destroyeri Ningbo'nun yasa ve yönetmeliklere uygun olarak takip, izleme, tanımlama ve doğrulama gibi önlemler aldığını belirtti.

Çin gemisinin Denizdeki Plansız Karşılaşmalar Kodu ile Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği gibi uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kaldığını söyleyen Wu, geminin Avustralya fırkateyni ile güvenli mesafesini koruduğunu ve Avustralya'nın dalış operasyonlarını etkileyebilecek herhangi bir faaliyette bulunmadığını vurguladı.

Avustralya tarafının "HMAS Toowoomba fırkateyninin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içindeki uluslararası sularda bulunduğuna" ilişkin açıklamasına yanıt veren Wu, ilgili sularda Çin ile Japonya arasında kesin bir sınır bulunmadığını ve Çin'in askeri faaliyetlerinin Japonya münhasır ekonomik bölgesi içinde gerçekleşmediğini veya gemilerinin bu bölgeye girmediğini ifade etti.

Wu, Avustralya'dan gerçekleri kabul etmesini ve Çin'e karşı pervasız ve sorumsuz suçlamalarda bulunmaktan vazgeçmesini istedi. Wu ayrıca Avustralya'ya karşılıklı güveni artıracak, iki ülke ve orduları arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunacak faaliyetlerde bulunma çağrısı yaptı.