Çin, Avrupa Parlamentosu'nun Hong Kong kararını kınadı

HONG KONG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) Komiserliği Sözcüsü, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından kabul edilen Hong Kong'a ilişkin sözde kararı şiddetle reddederek kınadı.

Sözcü Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın Hong Kong'daki Jimmy Lai ve diğer Çin karşıtı güçlere açıkça destek verdiğini, Çin merkez hükümeti ve HKSAR yönetiminden yetkililere karşı yaptırım uygulanması için yaygara kopardığını, Hong Kong ile ilgili meseleler dahil olmak üzere Çin'in içişlerine büyük bir müdahalede bulunduğunu ve uluslararası hukuk ilkeleri ile uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları pervasızca çiğnediğini belirtti.

Sözcü, Jimmy Lai gibi suçluların ulusal güvenliği tehlikeye atmak için dış güçlerle işbirliği yaptığını, Hong Kong'un refah ve istikrarını kasıtlı olarak baltaladığını, Hong Kong halkının çıkarlarına ve esenliğine zarar verdiğini ifade etti.

Sözcüye göre HKSAR yargı teşkilatı kamu davalarını; kanunlara uyulması, kanunların sıkı şekilde uygulanması ve yürütülmesi ilkesini içeren yasalara uygun biçimde yürüttü.

Sözcü, Avrupa Parlamentosu'ndaki politikacıların ulusal ekonomiyi ve halkın geçim kaynaklarını kendi görev sınırlarında görmezken "insan hakları", "demokrasi" ve "özgürlük" kisvesi altında HKSAR'daki ulusal güvenlik yasasına ve hukukun üstünlüğüne kasten iftira atıp şov yapmak için Hong Kong meselesini kullandıklarını ve Çinli yetkilileri cezalandırıp suçluları aklamak üzere yaygara kopardıklarını vurguladı.

Sözcü, "Avrupa Parlamentosu'ndaki politikacıları durumu açık şekilde anlamaya, kendilerine çeki düzen vermeye, izledikleri yolu değiştirmeye, suçluları korumaya yönelik beyhude eylemlere derhal son vermeye, yaptırım tehdidi savurmak gibi zorbaca eylemlerden kaçınmaya ve Çin'i kontrol altına almak için Hong Kong'u kullanma hayalinden vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.