Çin, ASEAN ile Güney Çin Denizi sorununun çözümü için yol haritası oluşturulmasını destekliyor

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile Güney Çin Denizi sorununun çözümünde yol haritası oluşturulması için çalışma yürütülmesi konusunda varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile Güney Çin Denizi sorununun çözümünde yol haritası oluşturulması için çalışma yürütülmesi konusunda varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu söyledi.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Vang, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da devam eden ASEAN toplantısı kapsamında Güney Çin Denizi sorununu görüşmek üzere ASEAN dışişleri bakanları ile görüşmeler yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşmesi öncesinde basına açıklamalarda bulunan Vang, yol haritasının belirlenmesinde bir referans belge oluşturulmasını desteklediklerini, ülkesi ile ASEAN arasında bu konuda varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Vang, Çin'in, söz konusu belgenin en kısa zamanda sonuçlandırılmasındaki yapıcı rolünü sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.

Güney Çin Denizi'nde egemenlik haklarının çatışması üzerine bölgede herhangi bir çatışmayı önlemek amacıyla 2002 yılında ASEAN ile Çin arasında "Tarafların Davranış Kuralları Deklarasyonu" adıyla bir metin imzalanmış ancak ihlaller de meydana gelmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.