Çin, Arjantin ile İlişkileri İstikrarlı İlerletmek İçin Hazır

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ve Arjantin arasındaki ilişkilerin sağlam gelişme ivmesi sergilediğini ve ikili ilişkilerin istikrarlı ilerleyişini korumak için Arjantin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ve Arjantin arasındaki ilişkilerin sağlam gelişme ivmesi sergilediğini ve ikili ilişkilerin istikrarlı ilerleyişini korumak için Arjantin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Mao Salı günkü olağan basın toplantısında, Arjantin'de devlet başkanı seçilen Javier Milei'nin kıdemli danışmanı Diana Mondino'nun 20 Kasım'da verdiği bir söyleşideki sözlerine ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı. Soruyu yönelten muhabir, RIA Novosti haber ajansının yayımladığı söyleşide Mondino'nun, Çin ile ticareti destekleyip desteklemeyeceği sorusu üzerine Çin hükümeti ile işbirliğinin durdurulacağını söylediğine işaret etti.

Mao, "Okuduklarıma göre, Mondino'nun açıklamasını yorumlayışınız RIA Novosti internet sitesinde yayımlanan söyleşidekinden biraz farklı" dedi.

Sözcü, Mondino'nun söyleşide bazı ülkelerin Milei'nin dış politikasını yanlış okuduğuna işaret ettiğini, hiçbir ülkenin başka bir ülkeyle diplomatik ilişkileri keserek ekonomik anlamda ticaret ve işbirliği yapamayacağını, Arjantin'in de Çin veya Brezilya gibi büyük ülkelerle bağlarını koparmasının büyük bir dış politika hatası olacağını söylediğini vurguladı.

Mao, Mondino'nun röportajda ayrıca, Çin'in Arjantin'in önemli bir ticaret ortağı olduğunu ve yeni seçilen Arjantin hükümetinin Çin ile ilişkilere, özellikle de iki ülke arasındaki ticari bağlara değer verdiğini belirttiğini söyledi.

Çin'in Arjantin'in ikinci büyük ticaret ortağı ve tarım ürünlerinde en büyük ihracat pazarı olduğunu vurgulayan Mao, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam bir büyüme ivmesi sergilediğini kaydetti.

Mao, "İki ülke arasındaki ekonomik tamamlayıcılık, işbirliği için büyük bir potansiyel olduğu anlamına geliyor. Çin, ilişkilerin istikrarlı ilerleyişini korumak için Arjantin ile çalışmaya hazır" dedi.