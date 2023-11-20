Çin, Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanları heyetini ağırlayacak

Çin Dışişleri Bakanlığı, Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarından oluşan bir heyetin Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Heyette Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Filistin ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri yer alacak. Ziyaret sırasında Filistin-İsrail çatışması ve Filistin sorununa adil bir çözüm arayışı ele alınacak.

BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarından oluşan bir heyetin 20-21 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Mao, Pazar günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın heyette yer aldığını bildirdi.

Mao, Çin'in ziyaret sırasında, devam eden Filistin-İsrail çatışmasında gerilimin azaltılması, sivillerin korunması ve Filistin sorununa adil bir çözüm aranmasının yolları hakkında heyetle derinlemesine iletişim ve koordinasyon gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.