Çin'in, yeni bir araştırma üssü kurma hedefiyle 40. Antarktika araştırma seferine başladığı bildirildi. Çin'in buzkıran gemileri Şüelong ve Şülong-2, Antarktika'ya yola çıktı. Seferde, kıtanın doğusundaki Ross Denizi kıyısında yeni bir araştırma üssü kurulması planlanıyor.

Çin, Antarktika'da yeni bir araştırma üssü kurmak için sefere başladı

Çin'in, yeni bir araştırma üssü kurma hedefiyle 40. Antarktika araştırma seferine başladığı bildirildi.

Global Times'ın haberine göre, Çin'in buzkıran gemileri Şüelong (buz ejderi) ve Şülong-2, bugün Şanghay'dan Antarktika'ya yola çıktı.

Çin'deki 80 kurumdan 460 araştırmacının katıldığı seferde, kıtanın doğusundaki Ross Denizi kıyısında yeni bir araştırma üssü kurulması planlanıyor.

5 bin 244 metrekare alana kurulması planlan üssün yapımı için inşaat malzemelerini taşıyan Tienhui gemisi de buzkıran gemilerine katılmak üzere Ciangsu eyaletinin Cangciagang şehrinden hareket etti.

Çin'in Antarktika'daki beşinci ve Pasifik sektörüne odaklanan ilk araştırma istasyonu olması planlanan üssün yapımının Şubat 2024'te tamamlanması öngörülüyor.

İstasyon, Antarktika'nın batısında Fildes Yarımadası'ndaki Çin Seddi İstasyonu ve doğusunda Prydz Körfezi yakınındaki Sun Yat-Sen (Congşan) İstasyonu'nun ardından Çin'in kıtada inşa ettiği üçüncü kalıcı üs olacak.

Çin'in ayrıca kıtanın iç kesimlerinde yalnızca Güney Yarım Küre'nin yaz döneminde kullanılan Kunlun ve Tayşan istasyonları bulunuyor.

Antarktika'da yaklaşık 5 ay görev yapacak olan araştırma ekibi, yeni üssün inşasının yanı sıra iklim değişikliğinin kıta ekosistemine etkileri konusunda çalışmalar yürütecek.

Araştırmacılar Prydz Körfezi, Amundsen Denizi, Ross Denizi, Batı Antarktika, Astronot Denizi ve kıta çevresindeki sularda biyom, su, tortu ve atmosfer etütleri yapacak.