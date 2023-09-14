Çin Anakara Sözcüsü, Taiwan Boğazı'nın İlişkilerinin Gelecekteki Gelişimine Güvenini İfade Etti

Çin anakara sözcüsü Chen Binhua, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin gelecekteki gelişimine yönelik güvenini ifade etti. Chen, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki yurttaşların ortak çaba gösterdiği müddetçe, boğazdaki ilişkilerin barışçıl şekilde gelişerek rayına oturacağını ve iki yaka arasındaki iletişim ve işbirliğinin yeniden gelişeceğini söyledi.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin anakara sözcüsü Chen Binhua, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin gelecekteki gelişimine yönelik güvenini ifade etti.

Toplantı, Chen'in Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi'nin yeni sözcüsü olarak yaptığı ilk basın toplantısı olma özelliğini taşıyor.

Chen, Demokratik İlerleme Partisi'nin Taiwan'da iktidara gelmesinden bu yana, tarihi eğilimle çelişen hatalı girişimler yaptığını ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki etkileşimde ciddi sektelere yol açtığını belirtti.

Sözcü, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki yurttaşlar ortak çaba gösterdiği müddetçe, boğazdaki ilişkilerin barışçıl şekilde gelişerek rayına oturacağını ve iki yaka arasındaki iletişim ve işbirliğinin yeniden gelişeceğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı'nda bir dönem gazeteci olarak çalışan Chen, yerel halkla röportaj yapmak için birçok kez Taiwan'a giderek halkın yaşam ve beklentilerine dair derinlemesine gözlemler sunmuştu.

Chen, "Bu deneyim, anakaranın Taiwan'a ilişkin politika ve ilkelerini Taiwanlı yurttaşlar için daha makul şekilde açıklamama yardımcı olacak. Böylece samimiyet ve iyi niyetimizi tam olarak kavrayabilecekler" dedi.