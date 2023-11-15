Çin-Afrika Tarım İşbirliği Forumu Sanya'da Başladı

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SANYA, 15 Kasım (Xinhua) -- 2. Çin- Afrika Tarım İşbirliği Forumu, Çin'in Sanya kentinde düzenleniyor. Pazartesi günü başlayan forum Çarşamba günü sona erecek.

Çin, Afrika'nın tarım sektörünün modernleştirilmesi kapsamında Afrika ülkelerine, daha etkili tarımsal çeşitlilik ve teknikleri teşvik etme, tarımda makineleşmeyi artırma ve temel ürünlerin birim başına verimliliğini yükseltme konularında yardımcı olmayı planlıyor.