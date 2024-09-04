Çin-Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi Başlıyor

ÇİN-AFRİKA İşbirliği Forumu Zirvesi, bugün başkent Beijing'de başlıyor. Bu etkinlik, Çin ile Afrika arasındaki tarihi dostluk ve stratejik işbirliğinin daha da güçlendirilmesine sahne olacak. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, zirve öncesinde Afrikalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Çin-Afrika ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda daha da derinleşmesine yönelik güçlü mesajlar verdi.

Zirve öncesi gerçekleşen ikili görüşmeler, Çin'in Afrika ile olan işbirliğini yeni bir düzeye taşıma kararlılığını gözler önüne serdi. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Xi, Afrika Birliği'nin uluslararası işbirliği için kritik bir platform olduğuna dikkat çekti. Xi, son yıllarda Çin ve Afrika Birliği arasındaki siyasi güvenin pekiştirildiğini ve bu işbirliğinin, küresel ve bölgesel meselelerde yoğun eşgüdüm ve koordinasyon sağladığını belirtti. Xi, Çin'in yardımıyla kurulan Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin, Afrika'da halkın sağlığına yaptığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile yapılan görüşmede ise, iki ülkenin "Kuşak ve Yol" işbirliği çerçevesinde önemli projelere imza attığı ve bu projelerin Kenya'nın ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağladığı vurgulandı. Ruto, Çin'in Kenya'ya olan yatırımlarını artırmasını beklediklerini ifade ederken, Çin ile olan ilişkilerini daha da derinleştirme kararlılığını ortaya koydu.

AFRİKA'NIN ÖNEMLİ BİR KUTUPLARINDAN BİRİ: GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile gerçekleştirilen görüşmede, Xi Jinping, iki ülke arasındaki dostluğun ulusal kurtuluş ve kalkınma süreçlerinde birbirlerine verdikleri karşılıklı destekten doğduğunu belirtti. Çin-Güney Afrika ilişkilerinin yeni dönemde çok yönlü stratejik işbirliği ortaklığına çıkarıldığı vurgulanırken, Ramaphosa'nın Çin-Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi öncesinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Afrikalı lider olduğu hatırlatıldı.

NİJERYA VE AFRİKA'NIN DİĞER KİLİT ÜLKELERİYLE İŞBİRLİĞİ

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile yapılan görüşmede, Xi Jinping, Nijerya'nın büyük kalkınma potansiyeline sahip bir ülke olduğunun altını çizdi. Çin ve Nijerya arasındaki diplomatik ilişkilerin yarım asrı aşkın süredir devam ettiğini belirten Xi, iki ülke arasındaki stratejik koordinasyonun, Küresel Güney'in ortak çıkarları doğrultusunda daha da güçleneceğini ifade etti.

Ayrıca, Afrika'nın farklı bölgelerinden liderlerle yapılan görüşmelerde, Çin ile Somali ve Tunus gibi ülkeler arasındaki uzun vadeli işbirliklerinin, ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel, eğitimsel ve sağlık alanlarında da gelişmeye devam ettiği belirtildi.

ÇİN-AFRİKA İŞBİRLİĞİNİN KÜRESEL ÖNEMİ

Çin-Afrika ilişkilerinin geniş çapta değerlendirildiği ve olumlu karşılandığı CGTN anket sonuçları da, bu işbirliğinin uluslararası alanda ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu, Çin-Afrika işbirliğinin gelişmekte olan ülkelerin uluslararası işbirliği için bir örnek teşkil ettiğini ve küresel yönetişim sisteminde reform yapılması gerektiğini düşünüyor. Bu sonuçlar, Çin'in Afrika'ya olan samimi desteği ve işbirliğinin, Afrika halklarının yaşam koşullarını iyileştirmede ne denli etkili olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Çin-Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi, Çin ve Afrika ülkeleri arasındaki dostluk ve stratejik işbirliğini daha ileri bir düzeye taşıyacak. Zirve, Çin'in Afrika ile olan ilişkilerinde yalnızca ekonomik kalkınma değil, aynı zamanda uluslararası adalet ve hakkaniyetin sağlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çin'in Afrika'ya yönelik samimi işbirliği, sadece Afrika'nın kalkınmasına değil, aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağlayacak.