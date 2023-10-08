Çin, Afganistan'daki depremler için başsağlığı mesajı yayımladı

Çin, Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, depremlerden duyulan üzüntüyü ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Çin'in Afganistan'a yardım sağlayacağı belirtildi.

Çin, Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ağır can kaybına yol açan depremlerden duyulan üzüntü ifade edilerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Çin'in Afganistan'a elinden gelen afet yardımını sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Afgan halkının, afetin yaralarını saracağına ve yuvalarını en kısa sürede yeniden inşa edeceğine inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Bakanlık, depremde hayatını kaybeden veya yaralanan Çin vatandaşının olmadığını bildirdi.

Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde dün yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Taliban geçici hükümeti, depremler nedeniyle şu ana dek 2 bin 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 240 kişinin yaralandığını bildirmişti.