Çin, Afganistan'a insani yardımlarını sürdürüyor

Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetindeki yetkililer Çin tarafından gönderilen insani yardımları 420 aileye dağıttı. Çin, savaştan zarar gören Afganistan'ın zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak amacıyla son bir yıl içinde Afganlara aşı, kışlık giysi, gıda maddesi ve çadır gibi insani yardımlarda bulundu.

Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetindeki yetkililer Çarşamba günü Çin tarafından gönderilen insani yardımları 420 aileye dağıttı.

Vilayetin mülteci ve geri dönüş işlerinden sorumlu müdürü Abdullah Riaz, ihtiyaç sahibi her aileye 50 kilogram pirinç verildiğini belirtti.

Yetkililer geçmişte de Nimruz ve Herat vilayetlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere Çin tarafından sağlanan yardımları dağıtmıştı.

Çin, savaştan zarar gören Afganistan'ın zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak amacıyla son bir yıl içinde Afganlara aşı, kışlık giysi, gıda maddesi ve çadır gibi insani yardımlarda bulundu.



Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Afganistan'ın Zaranj kentinden bildiriyor.(XHTV)