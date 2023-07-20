Çin, Afganistan'a insani yardım gönderdi

Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetindeki yetkililer Çin tarafından gönderilen insani yardımları 420 aileye dağıttı. Yardım alanlar arasında geri dönenler, yakınlarını kaybedenler ve yerinden edilmiş topluluklar bulunuyor. Yardımlar arasında pirinç de bulunuyor. Çin, son bir yıl içinde Afganistan'a aşı, kışlık giysi, gıda maddesi ve çadır gibi insani yardımlarda bulunuyor.

Afganistan'ın Nimruz vilayetinde Çin'in gönderdiği insani yardımı alan insanlar, 19 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Azizi/Xinhua)

ZARANJ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetindeki yetkililer Çarşamba günü Çin tarafından gönderilen insani yardımları 420 aileye dağıttı.

Vilayetin mülteci ve geri dönüş işlerinden sorumlu Müdürü Abdullah Riaz, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Yardım alanların 100'ü yurtlarına geri dönenlerden, 100'ü yakını ölmüş ve savaş malulü ailelerden, geri kalan 240 aile de ülke içinde yerinden edilmiş topluluktan oluşuyor" dedi.

Yetkili, ihtiyaç sahibi her aileye 50 kilogram pirinç verildiğini de sözlerine ekledi.

Yetkililer geçmişte de Nimruz ve Herat vilayetindeki ihtiyaç sahibi ailelere Çin tarafından sağlanan yardımları dağıtmıştı.

Çin, savaştan zarar gören Afganistan'ın zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak amacıyla son bir yıl içinde Afganlara aşı, kışlık giysi, gıda maddesi ve çadır gibi insani yardımlarda bulundu.

Afganistan'ın Nimruz vilayetinde Çin'in gönderdiği insani yardımı alan insanlar, 19 Temmuz 2023. (Fotoğraf Aziz/Xinhua)

Afganistan'ın Nimruz vilayetinde Çin tarafından bağışlanan pirinç çuvalları, 19 Temmuz 2023. (Fotoğraf Aziz/Xinhua)

Afganistan'ın Nimruz vilayetinde Çin'in gönderdiği insani yardımı alan insanlar, 19 Temmuz 2023. (Fotoğraf Aziz/Xinhua)

Afganistan'ın Nimruz vilayetinde Çin'in gönderdiği insani yardımı alan insanlar, 19 Temmuz 2023. (Fotoğraf Aziz/Xinhua)

Afganistan'ın Nimruz vilayetinde Çin'in gönderdiği insani yardımı alan insanlar, 19 Temmuz 2023. (Fotoğraf Aziz/Xinhua)

Afganistan'ın Nimruz vilayetinde Çin'in gönderdiği insani yardımı alan insanlar, 19 Temmuz 2023. (Fotoğraf Aziz/Xinhua)