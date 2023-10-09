Çin, Afganistan'a afet yardımı yapacak

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada Çin'in, depremin vurduğu Afganistan'da ihtiyaçlar doğrultusunda afet yardım çalışmalarına destek olmak üzere elinden geleni yapacağını söyledi.

7 Ekim'de Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 2.445 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 10.000 kişi yaralandı.

Herat'ı vuran yıkıcı depremlerin ağır can kaybına yol açtığını kaydeden sözcü, Çin'in depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu, yaslı ailelere sabır ve yaralılara ise acil şifalar dilediğini söyledi.

Sözcü, "Afganistan'ın afetin etkilerini aşarak en kısa sürede evleri yeniden inşa edeceğine inanıyoruz. Afganistan'daki afet yardım çalışmalarında ihtiyaçlar doğrultusunda yardım sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Sözcü, şu ana kadar depremlerde hayatını kaybeden ya da yaralanan herhangi bir Çin vatandaşının bildirilmediğini kaydetti.