Çin, Afganistan'a 30 Milyon Yuanlık Deprem Yardımı Sağlayacak

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, Afganistan'a deprem yardımı kapsamında 30 milyon yuanlık acil insani yardım sağlayacağını duyurdu. Yardım malzemeleri çadır, katlanır yatak, battaniye ve ilk yardım paketlerinden oluşuyor.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Xu Wei, Çin hükümetinin Afganistan'a deprem yardım çalışmaları kapsamında 30 milyon yuan (4,18 milyon ABD doları) tutarında acil insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Xu, Perşembe günü yaptığı açıklamada Afgan tarafının ihtiyaçlarına göre hazırlanan yardım malzemelerinin çoğunlukla çadır, katlanır yatak, kalın battaniye, kuş tüyü ve pamukla doldurulmuş mont, yorgan ve aile ilk yardım paketlerinden oluştuğunu ve Afganistan'a gönderilerek bölgedeki depremzedelere dağıtılacağını söyledi.

Xu, Çin tarafının daha önce Afganistan için ayrılan acil gıda yardımı ve diğer insani yardım düzenlemelerini devreye sokmak için de çalıştığını sözlerine ekledi.