Çin, ABD'yi Taiwan ile resmi etkileşimden vazgeçmeye çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Taiwan bölgesi ile yaptığı anlaşmayı ve resmi etkileşimi durdurması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD'yi Çin'in Taiwan bölgesi ile her türlü resmi etkileşime son vermeye ve "21. Yüzyıl Ticaret Girişimini" ve bu kapsamda Taiwan ile yapılan anlaşmayı ileri götürmekten vazgeçip bunları bir an önce iptal etmeye çağırdığını söyledi.

Cuma günü düzenlenen olağan basın brifingi sırasında konuşan Mao'nun açıklaması, ABD ile Taiwan bölgesinin, 1 Haziran'da Washington DC'de "21. Yüzyıl Ticaret Girişimi" kapsamında ilk anlaşmayı imzalamalarının ardından geldi.

Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan ülkelerin, Çin'in Taiwan bölgesi ile her türlü resmi etkileşimine şiddetle karşı olduklarını vurgulayan Mao, "Egemenlik çıkarımı içeren veya resmi nitelik taşıyan herhangi bir anlaşmayı müzakere etmek veya imzalamak da bu kapsama dahildir" dedi.

Sözcü, ABD hükümetinin söz konusu "21. Yüzyıl Ticareti Girişimi" ve imzalanan anlaşma kapsamında Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkilileri ile görüşmelerini kasıtlı olarak devam ettirdiğini vurguladı. Mao, ABD'nin bu hareketinin tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi biçimde ihlal ettiğini, ayrıca ABD'nin Taiwan ile sadece gayriresmi ilişki sürdürme konusundaki taahhüdüne ters düştüğünü dile getirdi.

Mao, "Çin, bu durumu şiddetle kınamaktadır ve ABD tarafına ciddi diplomatik girişimlerde bulunmuştur" dedi.

Ticaret işbirliği kisvesi altında yürütülen sözde "girişimin" ABD'nin Taiwan'ı soymak için kullandığı bir araçtan başka bir şey olmadığını ve bencil ayrılıkçı gündemle hareket eden DPP yetkililerinin, Taiwanlı soydaşların ve işletmelerin çıkarlarına ihanet etme ya da Taiwan'ı satma konusunda hiçbir tereddütleri olmadığını söyleyen Mao, "Bu anlaşmayı imzalayarak Taiwan'ı tepside ABD'ye sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Sözcü, bunun ABD'nin tek Çin ilkesini geçiştirmeye ve içini boşaltmaya yönelik çabalarının son örneği olduğunu kaydetti.

Mao, "Bir kez daha ABD'yi, tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeye, derhal rotasını değiştirerek Taiwan ile her türlü resmi etkileşimi durdurmaya, sözde "girişimi" ve anlaşmayı ileri götürmekten vazgeçip bunları bir an önce iptal etmeye ve 'Taiwan bağımsızlığı' ayrılıkçı güçlerine yanlış sinyal göndermeye derhal son vermeye çağırıyoruz. Aksi taktirde bunun bütün sonuçlarına ABD tarafı katlanacaktır" ifadelerini kullandı.