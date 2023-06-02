Çin, ABD'yi Taiwan ile resmi anlaşma yapmamaya çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Taiwan bölgesiyle egemenlik çıkarımı içeren veya resmi nitelik taşıyan herhangi bir anlaşmayı müzakere etmekten veya imzalamaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Perşembe günü ABD'yi, Çin'in Taiwan bölgesiyle egemenlik çıkarımı içeren veya resmi nitelik taşıyan herhangi bir anlaşmayı müzakere etmekten veya imzalamaktan kaçınmaya çağırdı.

Mao, günlük basın toplantısında Taiwan'ın ABD ile Perşembe günü bir ticaret anlaşması imzalayacağı ve gelecekte kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapılabileceğine ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan ülkelerin, Çin'in Taiwan bölgesi ile her türlü resmi etkileşimine şiddetle karşı olduklarını vurgulayan Mao, "Egemenlik çıkarımı içeren veya resmi nitelik taşıyan herhangi bir anlaşmayı müzakere etmek veya imzalamak da bu kapsama dahildir" dedi.

ABD'nin bu hareketinin tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi biçimde ihlal ettiğini, ayrıca ABD'nin Taiwan ile sadece gayriresmi ilişki sürdürme konusundaki taahhüdüne ters düştüğünü kaydeden Mao, Çin'in bu konuda ABD tarafına karşı birçok kez diplomatik girişimde bulunduğunu hatırlattı.

Mao, "ABD, Taiwan ile her türlü resmi etkileşimi durdurmalı, Çin'in Taiwan bölgesiyle egemenlik çıkarımı içeren veya resmi nitelik taşıyan herhangi bir anlaşmayı müzakere etmekten veya imzalamaktan kaçınmalı, Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan ayrılıkçı güçlere ekonomi ve ticaret kisvesi altında yanlış mesajlar göndermekten vazgeçmeli" dedi.

Sözcü, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, ekonomik ve ticari işbirliği kisvesi altında "Taiwan'ın bağımsızlığı" için ABD'den ısrarla destek istemelerinin beyhude olduğunu sözlerine ekledi.