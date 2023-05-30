Çin, ABD'yi Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne uygun davranmaya çağırdı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD'ye taahhütlerini yerine getirme ve somut eylemlerle Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne uygun davranma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD'ye taahhütlerini yerine getirme ve somut eylemlerle Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne uygun davranma çağrısında bulundu.

Tan, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bu yılın sonbahar aylarına kadar kimyasal silah stokunu imha edeceği yönündeki iddialarını değerlendirirken söz konusu açıklamayı yaptı.

Tan, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin 26 yıl önce yürürlüğe girdiğini ve dünyadaki kimyasal silah stoklarının yüzde 99'unu aşkın bir bölümünün imha edildiğini hatırlattı. Sözcü, kimyasal silah stoku bulunduğunu beyan eden 8 ülkeden 7'sinin, imha sürecini tamamladığını vurguladı.

Sözleşme uyarınca, stokta tutulan kimyasal silahların imhasının, sözleşmenin imzalandığı 1997 yılından itibaren 10 yıl içinde tamamlanması gerekiyor.

Tan, Japonya'nın Çin'de terk ettiği kimyasal silahların imha sürecinin ciddi şekilde sarktığını ve imha planının birkaç kez ertelendiğini de dile getirdi.

Sözcü, Çin'in, Japonya'yı terk edilmiş kimyasal silahların ivedilikle temiz ve kapsamlı şekilde imha edilmesini sağlayacak adımları hızlandırmaya çağırdığını belirtti.