Çin, ABD'yi Fentanil Bahanesiyle Çin Vatandaşlarına Yönelik Yaptırımlardan Vazgeçmeye Çağırıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin vatandaşlarına ve şirketlerine yönelik yaptırım, suçlama veya yakalanması amacıyla ödül koyma eylemleri için fentanille bağlantılı konuları bahane olarak kullanmayı bırakması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin vatandaşlarına ve şirketlerine yönelik yaptırım, suçlama veya yakalanması amacıyla ödül koyma eylemleri için fentanille bağlantılı konuları bahane olarak kullanmayı bırakması çağrısında bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı 23 Haziran'da öncül maddelerden fentanil üretimi, dağıtımı ve satışı suçlamasıyla Çin merkezli şirketlere ve çalışanlarına yönelik bir iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD kolluk görevlilerinin, üçüncü bir ülkede "gizli operasyonla" Çin vatandaşlarını tuzağa düşürerek Çinli kurum ve bireylere yönelik pervasız suçlamalarda bulunduğunu söyledi. Sözcü, bunun tipik bir keyfi tutuklama ve tek taraflı yaptırım örneği teşkil ettiğini ve tamamen yasadışı olduğunu belirtti. Sözcü, bu uygulamayla söz konusu Çin vatandaşlarının temel insan haklarına ve ilgili Çin şirketlerinin çıkarlarına zarar verildiğini vurguladı.

Sözcü, "Çin bu durumu şiddetle kınamakta olup ABD tarafına ciddi diplomatik girişimlerde bulunmuş ve güçlü protestosunu iletmiştir" dedi.

Çin'in uluslararası uyuşturucuyla mücadele işbirliğine aktif şekilde katıldığını belirten sözcü, Çin'in insani bir yaklaşım sergileyerek fentanil bağlantılı maddeyi bir sınıf olarak tanımlayan ilk ülke olduğunu ve bu hamlenin fentanilin yasadışı imalat, ticaret ve kullanımının engellenmesinde önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Sözcü, ABD'nin Çin'in katkılarını takdir etmek yerine ülkenin uyuşturucuyla mücadele kurumlarına yönelik yasadışı yaptırımlar uyguladığını, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına açıkça iftira attığını ve Çinli şirketlere yasadışı yaptırımlar getirdiğini kaydetti. Sözcü, ABD'nin şimdi de Çin vatandaşlarına tuzak kurarak ve iddianame hazırlayarak daha da ileri gittiğini söyledi.

Sözcü, "ABD'yi suçu başkalarına atmaktan vazgeçmeye, Çin'i karalamayı ve bu ülkeye saldırmayı bırakmaya, Çin'in uyuşturucuyla mücadele birimlerine yönelik tüm yaptırımları derhal kaldırmaya, Çinli şirket ve bireylere yönelik yaptırım, suçlama veya yakalamak amacıyla ödül koyma eylemleri için fentanille bağlantılı konuları bahane olarak kullanmaktan vazgeçmeye, keyfi tutuklamaları durdurmaya, yasadışı şekilde tutuklanan Çin vatandaşlarını derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz" dedi.

Sözcü, Çin vatandaşlarının ve şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını savunmak için gerekeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.