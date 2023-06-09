Çin, ABD'yi Blinken'in taahhüdüne uymaya çağırdı

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Suudi Arabistan'ı ziyaretinde dile getirdiği, 'hiçbir ülkeyi Çin ile ABD arasında seçim yapmaya zorlamama' taahhüdüne uyma çağrısında bulundu.

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Suudi Arabistan'ı ziyaretinde dile getirdiği, "hiçbir ülkeyi Çin ile ABD arasında seçim yapmaya zorlamama" taahhüdüne uyma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Blinken sözlerini not ettiklerini belirterek, "Umarız ABD'nin tüm diplomatik temsilcilikleri, (Blinken'in) ABD ile Çin arasında seçim yapmayı istememe taahhüdüne uygun hareket eder." dedi.

ABD'nin kurucu önderlerinden George Washington'ın, "Dostlar arasındaki bağın gerçek kriteri sözler değil eylemlerdir." sözünü hatırlatan Vang, "ABD, diğer ülkelerin Çin ile bağlarını geliştirmesi konusunda açık fikirli olmalı; Huawei ve diğer Çin şirketlerine köstek olmaya, müttefiklerini Çin'e çip ihracatını kısıtlamaya zorlamaya, diğer ülkeleri havuç ve sopayla Çin'le işbirliğinden alıkoymaya, 'borç tuzağı' anlatısıyla Çin hakkında dezenformasyon yaymaya son vermeli." ifadelerini kullandı.

Vang, "ABD'nin ne dediğini dinleyeceğiz, fakat daha önemlisi ne yaptığına bakacağız." şeklinde konuştu.

Blinken, Riyad'ı ziyaretinde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Kimseden ABD ile Çin arasında seçim yapmasını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Blinken'in muhtemel Çin ziyareti

Çinli Sözcü Vang, ABD'li Bakan Bilinken'in, iki ülke arasında yaşanan yüksek irtifa balonu krizi nedeniyle şubat ayında iptal ettiği ziyaretini gelecek hafta gerçekleştireceğine dair haberleri doğrulamaktan kaçınırken "Çin'in diyalog ve iletişime açık olduğu" mesajını verdi.

İletişimin yalnızca iletişim için olmayacağını, bir şeyi söyleyip tersini yapmanın iletişimi anlamsız kıldığını ifade eden Vang, "ABD, Çin'in iç işlerine karışmayı, çıkarlarına zarar vermeyi bırakmalı. Bir yandan ilişkide 'güvenlik bariyerleri' oluşturmak istediğini iddia ederken diğer yandan ilişkilerin siyasi temelini aşındırmamalı. İlişkileri yeniden sağlam ve istikrarlı bir doğrultuya sokmak üzere Çin ile çaba göstermeli." dedi.

Atlantik Deklarasyonu

Çinli sözcü, aynı toplantıda, İngiltere Başkanı Rishi Sunak'ın ABD'yi ziyareti sırasında Başkan Joe Biden ile ilan ettikleri "Atlantik Deklarasyonu"nda yer alan "iki ülkenin aralarında Çin'in de olduğu otoriter devletlerin uluslararası istikrara yönelik yeni tehditleriyle karşı karşıya olduğu" ifadesine yer verilmesine ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Ülkeler arasındaki işbirliği ve ilişkiler küresel ve bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamalı, üçüncü tarafları hedef alarak çıkarlarına zarar vermemeli. Uluslararası istikrara yönelik asıl tehdidi oluşturanlar, Soğuk Savaş mantığına dayalı bloklar arası cepheleşmeyi teşvik edenlerdir."

Associated Press haber ajansı, adı açıklanmayan yetkilere dayandırdığı bugünkü haberinde, Blinken'in 18 Haziran'da Pekin'i ziyaret edeceğini, aralarında Devlet Başkanı Şi Cinping ve Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın olduğu yetkililerle görüşeceğini iddia etmişti.