Çin, ABD'ye Taiwan'a silah sağlamayı kesme çağrısı yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Taiwan'a silah sağlamasının son derece yanlış ve tehlikeli olduğunu söyleyerek ABD'ye Taiwan ile askeri irtibatı ve adayı silahlandırmayı kesmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Taiwan'a silah sağlamasının son derece yanlış ve tehlikeli olduğunu söyleyerek ABD'ye Taiwan ile askeri irtibatı ve adayı silahlandırmayı kesmesi çağrısında bulundu.

Mao söz konusu açıklamayı Cuma günü olağan basın brifinginde, ABD hükümetinin Taiwan'a silah yardımı gönderme planını başkanlık yetkisi aracılığıyla uygulamaya başladığı ve Stinger uçaksavar füzelerinin ilk serisinin 24 Mayıs'ta Taiwan'a ulaştığı yönünde basında çıkan haberlere cevaben yaptı.

Mao, ABD'nin Taiwan'a silah sağlamasının başta 17 Ağustos bildirisi olmak üzere Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in içişlerine karışmak anlamına geldiğini, Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı baltaladığını söyledi.

Sözcü, "Bu son derece yanlış ve tehlikelidir. Çin, bu durumu şiddetle kınamakta ve kesinlikle reddetmektedir ve ABD tarafına ciddi diplomatik girişimlerde bulunmuştur" dedi.

Mao, ABD'li politikacıların "Taiwan Yarı İletken İmalatını (TSMC) yok etme" çağrılarından Taiwan adasının silahlandırılmasına kadar, Çin'i kontrol altına alma amacıyla, ki bu Taiwan'ın yok edilmesi anlamına gelse bile, hiçbir şeyin ABD'yi durduramayacağının çok açık olduğunu kaydetti. Mao, Taiwan'daki vatandaşlar da dahil olmak üzere 1,4 milyarı aşkın Çinlinin bunu kabul etmeyeceğini vurguladı.

Sözcü, Çin'in ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeye, Taiwan'la askeri irtibatı ve adayı silahlandırmayı kesmeye, Taiwan Boğazı'nda gerilime yol açabilecek faktörler yaratmaktan vazgeçmeye ve ayrılıkçı güçlerin güç kullanarak "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşma çabalarına göz yummaya ve bu çabaları desteklemeye son vermeye çağırdığını söyledi.

Mao, "Çin, durumdaki gelişmeleri yakından takip edecek ve ulusun egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla koruyacaktır" dedi.