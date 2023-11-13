Çin, ABD'ye Soğuk Savaş ve çatışma arayışından vazgeçmesi çağrısında bulundu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'den, Çin'e karşı yeni bir Soğuk Savaş ya da çatışma arayışında olmayacağına dair sözünü tutmasını ve ikili ilişkileri yeniden sağlam ve istikrarlı gelişme yoluna oturtmak için Çin ile birlikte çalışmasını istedi.

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'den, Çin'e karşı yeni bir Soğuk Savaş ya da çatışma arayışında olmayacağına dair sözünü tutmasını ve ikili ilişkileri yeniden sağlam ve istikrarlı gelişme yoluna oturtmak için Çin ile birlikte çalışmasını istedi.

Mao Pazartesi günü, yaklaşan Çin-ABD zirve toplantısıyla ilgili bir soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Basında yer alan haberlere göre ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi yaklaşan toplantı hakkında 10 Kasım'da basına bilgi verirken, toplantının hedeflerini "rekabeti yönetmek, çatışmadan kaynaklanabilecek aşağı yönlü riski önlemek ve iletişim kanallarının açık olmasını sağlamak" olarak sıraladı.

"Çin, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in davet üzerine Çin-ABD zirve toplantısı için ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin bilgileri halihazırda paylaştı" diyen Mao, iki liderin Çin-ABD ilişkilerinin şekillenmesinde stratejik, kapsayıcı ve temel öneme sahip konular ile dünya barışı ve kalkınmasını ilgilendiren başlıca meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.

ABD ile ilişkileri değerlendirip ele almada daima Xi tarafından önerilen karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini takip ettiklerini belirten Mao, büyük ülkeler arasındaki rekabetin zamanın trendine uygun olmadığı gibi, ABD'nin sorunlarına ya da küresel zorluklara çözüm de üretemeyeceğine işaret etti.

Mao, "Çin rekabetten korkmuyor ancak Çin-ABD ilişkilerinin rekabetle tanımlanmasına karşı çıkıyor" dedi.

Sözcü, Çin'in ABD'yi değiştirmeye çalışmadığını, ABD'nin de Çin'i şekillendirmeye ya da değiştirmeye çalışmaması gerektiğini ifade etti.

Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu vurgulayan Mao, Taiwan sorununun çözümünün Çinlilerin kendi meselesi olduğunu ve herhangi bir dış müdahale kaldırmayacağını kaydetti.

Güney Çin Denizi konusunda her türlü anlaşmazlığı ilgili ülkelerle müzakere ve istişare yoluyla çözmeye kararlı olduklarını söyleyen Mao, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki azminin de sarsılmaz olduğunu belirtti.

Mao, ABD'nin Çin ve ilgili ülkeler arasındaki toprak ve deniz hakları ile çıkarları konusundaki anlaşmazlıklara müdahale etmek için bahaneler üretmeyi bırakmasını, söz konusu meseleleri Çin'i kontrol altına almak için kullanmaya hiç kalkışmaması gerektiğini söyledi.