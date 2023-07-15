Çin, ABD'ye fentanil konusunda işbirliği çağrısı yapıyor

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin fentanille bağlantılı konulara eşitlik, saygı ve işbirliğine dayanan bir tutumla yaklaşması, Çin'in uyuşturucuyla mücadele kurumlarına yönelik yaptırımları en kısa sürede kaldırması ve diyalog ve işbirliği önündeki engelleri gidermesi gerektiğini söyledi.

Sözcü, söz konusu açıklamayı Cuma günü Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'nin, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile davet üzerine görüşmesinin ardından düzenlediği olağan bilgilendirme toplantısında yaptı.

Sözcü, iki tarafın toplantıda fentanille ilgili konuları ele aldığını ve Çin tarafının ilkeli duruş ve endişelerini ifade ettiğini söyledi.

Sözcüye göre, Direktör Wang, Çin'in uyuşturucuyla mücadelede en güçlü kararlılığa, en kapsamlı politikalara ve dünyadaki en iyi karnelerden birine sahip olduğunu vurguladı.

Sözcü, "ABD'nin endişelerini ve genel Çin-ABD ilişkilerinin menfaatini dikkate alan Çin, birkaç yıl önce fentanili sınıflandırmaya karar verdi. Başka hiçbir ülke bunu yapmadı" dedi.

Sözcü, ABD'nin benzer bir hamlede bulunma girişiminin ülke içinde güçlü engellerle karşılaştığına işaret etti. Sözcü, Çin'in çabalarını tam olarak tanımayan ABD'nin fentanil konusunda Çin'i itibarsızlaştırıp günah keçisi ilan ettiğini ve "gizli operasyonlarla" Çinli vatandaşları tuzağa düşürdüğünü belirtti.

Sözcü, "Bu yaklaşım hiç de yapıcı değil" dedi.