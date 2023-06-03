Çin, ABD-Taiwan anlaşmasına karşı çıkıyor

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD-Taiwan Girişimi kapsamında imzalanan ilk anlaşmadan dolayı derin memnuniyetsizlik duyduklarını ve buna kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in "21. Yüzyıl Ticaretinde ABD-Taiwan Girişimi" kapsamında ilk anlaşmanın imzalanmasından dolayı derin memnuniyetsizlik duyduklarını ve buna kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Bakanlığın Cuma günkü açıklaması, ABD'nin Çin'in resmi kanallardan memnuniyetsizliğini bildirmesine karşın Çin'in Taiwan bölgesiyle anlaşma imzalamasının ve törene katılmak üzere hükümet görevlilerini göndermesinden sonra geldi.

Sözcü, "Taiwan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Sözcü, Çin'in diplomatik ilişkilerinin bulunduğu ülkelerin, egemenlik çıkarımı içeren veya resmi nitelik taşıyan ekonomik ya da ticari anlaşmalarının görüşülmesi ve imzalanması da dahil olmak üzere Taiwan bölgesiyle herhangi bir resmi alışverişte bulunmasına şiddetle karşı çıktığını vurguladı.

Sözcü, "ABD tarafını tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriye riayet etmeye, Taiwan ile olan ekonomik ve ticari ilişkileri ihtiyatlı bir şekilde ele almaya ve ABD ile Taiwan arasındaki her türlü resmi alışverişe son vermeye çağırıyoruz" dedi.