Çin, ABD'nin uyuşturucu suçlamalarına tepki gösterdi

Çin, ABD'nin Çin'i uyuşturucu transit ülkesi veya üretici olarak tanımlamasına tepki göstererek, ABD'yi saldırmayı ve iftira atmayı bırakmaya çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in uyuşturucuyla mücadelede model olduğunu ve uluslararası toplum tarafından kabul gördüğünü belirtti.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) --Çin'i başlıca uyuşturucu transit ülkesi veya yasadışı uyuşturucu üreten ülkelerden biri olarak tanımlayan ABD başkanlık bildirisine Çin'den tepki geldi. Çin, ABD'den Çin'e saldırmayı ve iftira atmayı bırakmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning söz konusu açıklamayı, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, ABD'de 15 Eylül'de yayımlanan bildiriyle ilgili soru üzerine yaptı.

ABD'nin Çin'e yönelik tanımlamasının asılsız ve kötü niyetli olduğunu vurgulayan Mao, Çin'in buna kesinlikle karşı çıkarak diplomatik girişimde bulunduğunu belirtti.

Çin hükümetinin uyuşturucu ile mücadeleye büyük önem verdiğini ve bugüne kadar 456 tür maddeyi uyuşturucuyla mücadele yasaları kapsamında kontrollü olarak sınıflandırdığını belirten Mao, bunun da Çin'i dünyada en fazla uyuşturucunun kontrol altında olduğu ve en sıkı kontrollerin uygulandığı ülkelerden biri haline getirdiğini ifade etti.

Çin'de toplam 38 prekürsör bileşiğin kontrollü madde olarak sınıflandırıldığını ve bu sayının Birleşmiş Milletler'in yaptığı sınıflandırmadan 14 madde fazla olduğunu belirten Mao, Çin'in uyuşturucuyla mücadele yetkililerinin prekürsör maddeler için dinamik ve kapsamlı bir izleme mekanizması kurup geliştirdiğini kaydetti.

Mao, "Çin'in küresel uyuşturucuyla mücadelede model olduğuna, uyuşturucu karşıtı politikalarını en katı ve kapsamlı şekilde uygulayan bir ülke olduğuna ve bunun uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul gördüğüne şüphe yok" dedi.

Sözcü, dünya nüfusunun yüzde 5'inden azını oluştursa da dünyadaki opioidlerin yüzde 80'ini tüketen ABD'nin uyuşturucuya en fazla talep gösteren ülkeler arasında yer aldığını, bu nedenle Çin'in uyuşturucuyla mücadele çabalarını eleştirmeye hakkı olmadığını ifade etti.

ABD'deki uyuşturucunun yaygın kullanımının temel nedenlerinin ülkenin uyuşturucu ile mücadelede gösterdiği yetersiz müdahale ve etkisiz kontrol olduğunu, çözümün ise iç talebi azaltmaktan geçtiğini söyleyen sözcü, ABD'den Çin-ABD işbirliğini ilerletmeye yardımcı olacak şekilde daha çok çaba göstermesini istedi.