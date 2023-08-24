Çin, ABD'nin Taiwan'a silah satışını kınadı

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbing Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'nin Taiwan'a yapmayı planladığı silah satışından son derece hoşnutsuz olduğunu ve buna şiddetle karşı çıktığını belirterek ABD'yi bu kararı derhal iptal etmeye çağırdı.

Basında yer alan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Taiwan'a F-16 savaş uçağı için kızılötesi arama ve takip sistemleri ile diğer ekipmanların olası satışını onayladı. Olası satışın değerininse 500 milyon ABD doları olduğu belirtildi.

Wang, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışının tek Çin ilkesini ve 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi başta olmak üzere Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerini ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi. Satışın uluslararası hukuku ve ilişkileri düzenleyen temel normları da ihlal ettiğine işaret eden sözcü, bu hamlenin ayrıca Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye attığını ifade etti.

Wang, "ABD bu adımıyla Taiwan'ın bağımsızlığını isteyen ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir mesaj gönderiyor" dedi.

Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen sözcü, Taiwan meselesinin tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu ve hiçbir yabancı müdahale kaldırmayacağını vurguladı.

Wang, ABD'den tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine uymasını, Taiwan'a yapmayı planladığı silah satışını derhal iptal etmesini, Taiwan'a silah satışını ve ABD-Taiwan arasındaki askeri temasları durdurmasını ve Taiwan'ı silahlandırarak Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye atacak riskli davranışlar sergileme eğiliminden vazgeçmesini istedi.

Sözcü, Çin'in kendi ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için kararlı ve güçlü tedbirler alacağını da sözlerine ekledi.