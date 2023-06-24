Çin, ABD'nin Sentetik Afyon Fetanil Operasyonuna Tepki Gösterdi

Çin, ABD Adalet Bakanlığının, sentetik afyon fetanil ve öncül kimyasal maddelerini ürettikleri, dağıttıkları ve sattıkları gerekçesiyle 3 Çinli şirket ve çalışanları hakkında dava açıp, 2 vatandaşını gözaltına almasına tepki gösterdi.

Çin, ABD Adalet Bakanlığının, sentetik afyon fetanil ve öncül kimyasal maddelerini ürettikleri, dağıttıkları ve sattıkları gerekçesiyle 3 Çinli şirket ve çalışanları hakkında dava açıp, 2 vatandaşını gözaltına almasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD adli makamlarının, üçüncü ülkede düzenledikleri "tuzak operasyonla" Çin vatandaşlarını suçladığı, bunun, "tek taraflı yaptırım" ve "keyfi gözaltı" niteliğinde olduğu belirtildi.

ABD'nin Çin vatandaşlarının temel haklarını ihlal ettiği ve şirketlerinin çıkarlarına zarar verdiği vurgulanan açıklamada, Pekin yönetiminin bunu kınadığı ve diplomatik kanallardan protesto ettiği bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, sentetik afyon fetanil ve öncül kimyasal maddelerini ürettikleri, dağıttıkları ve sattıkları gerekçesiyle 3 Çinli şirket ve çalışanları hakkında dava açıp, 2 Çin vatandaşını gözaltına almıştı.

ABD, daha önce, Eylül 2021'de, afyon katkılı ilaçların sebep olduğu bağımlılıkla mücadele için fetanil ve öncül kimyasal maddelerini üreten 4 Çinli şirketi yaptırım listesine almıştı.