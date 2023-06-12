Çin, ABD'nin İran'a yaptırım uygulamasına karşı çıkıyor

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin İran'a dair sözde bahanelerle bazı Çinli kuruluş ve bireylere yaptırım uygulamasına karşı çıktıklarını belirtti. Sözcü, ABD'nin hamlesinin gerçekçi temelden ve yasal süreçten yoksun olduğunu ve Çinli kuruluş ve bireylerin meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiğini söyledi.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin ABD'nin İran'a dair sözde bahanelerle bazı Çinli kuruluş ve bireylere yaptırım uygulamasına karşı çıktığını belirtti.

ABD'nin hamlesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan bakanlık sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu eylemlerin gerçekçi temelden ve yasal süreçten yoksun olduğunu ve Çinli kuruluş ve bireylerin meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiğini söyledi.

Sözcü, "ABD, Çinli şirket ve bireylere yönelik makul olmayan baskılarına son vermeli" dedi.

Bakanlık sözcüsü, Çinli kuruluş ve bireylerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için kararlılıkla gerekli tedbirler alacaklarını sözlerine ekledi.