Çin, ABD'nin İran'a Saldırısını Kınadı

Çin, ABD'nin İran'a Saldırısını Kınadı
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirerek kınadı ve Orta Doğu'da ateşkes çağrısında bulundu.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıyı kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetimi altındaki tesisleri hedef aldığı bildirildi. Saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, bu tür girişimlerin Orta Doğu'daki gerilimi daha da tırmandırdığı kaydedildi.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının kınandığı açıklamada, başta İsrail olmak üzere çatışan taraflar bir an önce ateşkese varmaya, sivillerin güvenliğini sağlamaya ve diyalog ile müzakereyi başlatmaya çağrıldı. Açıklamada, Çin'in, uluslararası toplumla birlikte çaba göstererek adaleti savunmaya, Orta Doğu bölgesinde barış ile istikrarın yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğu da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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