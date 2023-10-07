Çin, ABD'nin ihracat kontrolü hamlesine karşı çıkıyor

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin bazı Çinli şirketleri ihracat kontrolü 'varlık listesine' alma kararına karşı çıktığını açıkladı. Çinli sözcü, ABD'nin bu hamlesini ekonomik baskı ve tek taraflı zorbalık olarak nitelendirdi ve ABD'nin yanlış eylemlerini düzeltmesi gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin'in ABD Ticaret Bakanlığı'nın bazı Çinli şirketleri, ihracat kontrolü "varlık listesine" alma hamlesine kararlılıkla karşı çıktığını söyledi.

Sözcü bu açıklamayı Cumartesi günü, ABD Ticaret Bakanlığı'nın kısa bir süre önce Rusya ile ilgili bahaneler ileri sürerek bir dizi Çinli kuruluşu ihracat kontrolü getirdiği "varlık listesine" almasına ilişkin medyadan gelen bir soruya cevaben yaptı.

"Bu hareket tipik bir ekonomik baskı ve tek taraflı zorbalık eylemidir" diyen sözcü, ABD tarafının ulusal güvenlik kavramını genişlettiğini, ihracat kontrolü önlemlerini kötüye kullandığını ve Çinli şirketlere keyfi olarak tek taraflı yaptırımlar ve sınırını aşan bir yargı yetkisi uyguladığını belirtti.

ABD tarafının derhal yanlış eylemlerini düzeltmesi ve Çinli şirketlere yönelik mantıksız baskılarına son vermesi gerektiğini ifade eden sözcü, Çin'in Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini sıkı bir şekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını sözlerine ekledi.