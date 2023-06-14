Çin, ABD'nin İhracat Kontrol Listesi Kararına Karşı Çıktı

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin sözde askeri endişeleri ve insan hakları bahaneleriyle bazı Çinli şirketleri ihracat kontrol listesine alma kararına şiddetle karşı çıktıklarını açıkladı.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ülkesinin ABD'nin sözde askeri endişeleri ve insan haklarıyla ilgili kaygıları bahane ederek bazı Çinli şirketleri ihracat kontrol listesine alma kararına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Sözcü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını genişleterek herhangi bir somut temele dayanmaksızın ihracat kontrollerini kötüye kullanmasının tipik bir ekonomik zorlama ve tek taraflı zorbalık eylemi olduğunu belirtti.

Sözcü, bu hamlenin Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde baltaladığını, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarına zarar verdiğini dile getirdi.

Sözcü, "ABD vakit geçirmeksizin yanlış uygulamalarını düzeltmeli ve Çinli işletmeler üzerinde mantığa aykırı baskılar kurmaya son vermelidir" ifadelerini kullandı.

Sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla gözetmek üzere Çin'in gerekli önlemleri alacağını vurguladı.