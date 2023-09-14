Çin, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde askeri becerilerini sergileme girişimine karşı çıkıyor

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde askeri becerilerini sergileme girişimine şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. Çin, bölgesel barış ve istikrarı korumaya kararlı olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD'nin "seyrüsefer özgürlüğü" bahanesiyle Güney Çin Denizi'nde askeri becerilerini sergileme girişimine şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Filipinler ve ABD'nin Güney Çin Denizi'nde başlattığı ortak devriyeler hakkındaki soruya yanıt verirken söz konusu açıklamayı yaptı.

Tan, Çin'in, ilgili ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin, üçüncü bir tarafın çıkarlarını zedelememesi ve bölgesel barış ve istikrara zarar vermemesi gerektiğine inandığını vurguladı.

Sözcü, Çin ordusunun ulusal egemenlik ve denizcilik hak ve çıkarlarının korunması konusunda sağlam duruşunu sürdürdüğünü ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumaya kararlı olduğunu belirtti.