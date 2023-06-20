Çin, ABD ile uçak seferlerini artırmak için çalışmaya hazır

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, iki ülke arasındaki uçak seferlerini daha esnek ve faydalı olacak şekilde artırmak üzere Çin'in ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, iki ülke arasındaki uçak seferlerini daha esnek ve faydalı olacak şekilde artırmak üzere Çin'in ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Mao, Salı günkü basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in halklar arası etkileşimi destekleme konusunda olumlu ortak anlayışa ulaştıklarını hatırlattı. Mao, bu çerçevede her iki tarafın da halklar arasındaki ve eğitim alanındaki etkileşimi teşvik etme konusunda hemfikir olduğunu ve iki ülke arasındaki yolcu seferlerinin artırılması konusunda olumlu görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Mao, her iki tarafın da öğrenci, bilim insanı ve iş insanlarının artan sayıdaki karşılıklı ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu konuda destek ve kolaylık sağlamayı kabul ettiklerini belirtti.

Sözcü, "Çin ve ABD'nin yetkili birimleri, uçak seferlerinin artırılması konusunda iletişim halinde bulunuyor. Çin, daha esnek ve faydalı olacak şekilde uçak seferlerini artırmak için ABD ile birlikte çalışmaya hazır" dedi.