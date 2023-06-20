Üye Girişi
Haberler
Çin, ABD ile uçak seferlerini artırmak için çalışmaya hazır

Çin, ABD ile uçak seferlerini artırmak için çalışmaya hazır

Dünya Haberleri

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, iki ülke arasındaki uçak seferlerini daha esnek ve faydalı olacak şekilde artırmak üzere Çin'in ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, iki ülke arasındaki uçak seferlerini daha esnek ve faydalı olacak şekilde artırmak üzere Çin'in ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Mao, Salı günkü basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in halklar arası etkileşimi destekleme konusunda olumlu ortak anlayışa ulaştıklarını hatırlattı. Mao, bu çerçevede her iki tarafın da halklar arasındaki ve eğitim alanındaki etkileşimi teşvik etme konusunda hemfikir olduğunu ve iki ülke arasındaki yolcu seferlerinin artırılması konusunda olumlu görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Mao, her iki tarafın da öğrenci, bilim insanı ve iş insanlarının artan sayıdaki karşılıklı ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu konuda destek ve kolaylık sağlamayı kabul ettiklerini belirtti.

Sözcü, "Çin ve ABD'nin yetkili birimleri, uçak seferlerinin artırılması konusunda iletişim halinde bulunuyor. Çin, daha esnek ve faydalı olacak şekilde uçak seferlerini artırmak için ABD ile birlikte çalışmaya hazır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title