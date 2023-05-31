Çin, ABD ile askeri alandaki iletişimsizliğin sebebini açıkladı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, ABD'nin Çin'in kaygılarını dikkate almayan tavrının askeri alandaki iletişimsizliğin sebebi olduğunu savundu. ABD'nin, iki ülke savunma bakanlarının hafta sonunda Singapur'da düzenlenecek güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu marjında görüşmesine yönelik talebinin, Çin tarafından reddedilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Tan, taraflar arasında iletişim sürdürülmesine uygun ortamın ve şartların oluşturabilmesi için ABD'nin samimi olması ve yanlışlarını düzeltmesi gerektiğini ifade etti.

Çin, ABD ile askeri alandaki iletişimsizlik ve diyalog eksikliğine, Washington'ın Çin'in kaygılarını dikkate almayan tavrının sebep olduğunu savundu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, ABD'nin, iki ülke savunma bakanlarının hafta sonunda Singapur'da düzenlenecek güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu marjında görüşmesine yönelik talebinin, Çin tarafından reddedilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD tarafının bir yandan diyalog istediğini fakat diğer yandan engeller çıkardığını ve Çin'in kaygılarını dikkate almadığını belirten Sözcü Tan, "Bu, iletişimi isteyen bir tavır değil. Hiçbir ilke gözetilmeden diyalog sürdürülemez, anlayış temeli olmadan iletişim olmaz." dedi.

Tan, taraflar arasında iletişim sürdürülmesine uygun ortamın ve şartların oluşturabilmesi için "ABD'nin, samimi olması ve yanlışlarını düzeltmesi gerektiğini" ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Bakan Lloyd Austin'in bu hafta Singapur'da Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile görüşmesi için mayıs başında yaptıkları talebin geri çevrildiğini bildirmişti.

Çinli Bakan Li, 2018'de Çin silahlı kuvvetlerinin ordonat bölümünün başındayken, Rusya'dan Su-35 savaş uçakları ile S-400 füze savunma sisteminin satın alınmasında rolü olduğu gerekçesiyle ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Washington, yaptırımın savunma bakanlarının görüşmesine engel teşkil etmediğini savunurken, Çin tarafı diyalog talebine yanıt vermeyerek yaptırımın kaldırılmasını ön koşul olarak gördüğü mesajını veriyor.

İki ülke arasındaki savunma görüşmeleri, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tavyan'ı ziyaret etmesinin ardından kesilmişti.

Öte yandan şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun, ABD hava sahasına girişi ve savaş uçağından ateşlenen füzeyle vurularak düşürülmesinin yol açtığı kriz sonrasında Austin'in Çinli muhataplarıyla görüşme taleplerinin geri çevrildiği öne sürülmüştü.

ABD ordusundan komutanlar da iletişim kanallarının yeniden açılmasına yönelik girişimlerinin Çin tarafından reddedildiğinden yakınmıştı.