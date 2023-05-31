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Çin: Abd, Askeri Diyalog İçin Yanlışları Düzeltmeli ve Samimiyet Göstermeli

Çin: Abd, Askeri Diyalog İçin Yanlışları Düzeltmeli ve Samimiyet Göstermeli

Dünya Haberleri

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD tarafına iki ordu arasındaki diyalog ve iletişim için yanlış uygulamaları ivedilikle düzeltme ve samimiyet gösterme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD tarafına iki ordu arasındaki diyalog ve iletişim için yanlış uygulamaları ivedilikle düzeltme ve samimiyet gösterme çağrısında bulundu.

Mao, Salı günkü olağan basın toplantısında, Çin-ABD ordu diyaloğunun güçlükle karşılaşmasının nedenini ABD'nin net olarak bildiğini vurguladı.

Sözcü, ABD tarafını Çin'in egemenlik, güvenlik ve çıkar endişelerine içtenlikle saygı duymaya, iki ordu arasındaki diyalog ve iletişim için yanlış uygulamaları ivedilikle düzeltmeye, samimiyet göstermeye, gerekli atmosfer ve koşulları oluşturmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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