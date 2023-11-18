Çin, 20-29 Kasım tarihlerinde 5. Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma ve Güvenlik Forumu'na ev sahipliği yapacak. Forumda savunma yetkilileri, uzmanlar ve akademisyenler bir araya gelecek ve bölgesel savunma ve güvenlik işbirliği konuları tartışılacak.

Çin, 5. Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma ve Güvenlik Forumu'na ev sahipliği yapacak

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin, 20-29 Kasım tarihlerinde 5. Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma ve Güvenlik Forumu'na ev sahipliği yapacak.

Çin Savunma Bakanlığı'nın Cuma günkü açıklamasına göre etkinlik, Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkeleri, gözlemci ülkeler ve diyalog ortağı ülkelerden savunma yetkilileri, uzmanlar ve akademisyenleri ağırlayacak.

Üç küresel inisiyatif ile bölgesel savunma ve güvenlik işbirliği temalı forumda uzman görüşleri, tartışmalar ve saha ziyaretleri gibi etkinlikler yer alıyor.

Bakanlığa göre forum, katılımcı ülkelerin orduları arasında karşılıklı anlayış ve güveni artırmayı, Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde savunma ve güvenlik işbirliğini artırmanın yol ve araçlarının toplu olarak araştırılıp müzakere edilmesini ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Shanghai İşbirliği Örgütü topluluğunun inşasına olumlu katkıda bulunmayı amaçlıyor.