Çin 3 Astronotunu 5 Aylık Görev İçin Uzay İstasyonuna Gönderdi
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Çin, Salı günü Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak üç astronotu 5 aylık bir görev için uzay istasyonuna gönderdi.
JİUQUAN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Salı günü Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak üç astronotu 5 aylık bir görev için uzay istasyonuna gönderdi.
Uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Kaynak: Xinhua / Dünya