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Çin 3 Astronotunu 5 Aylık Görev İçin Uzay İstasyonuna Gönderdi

Çin 3 Astronotunu 5 Aylık Görev İçin Uzay İstasyonuna Gönderdi

Dünya Haberleri

Çin, Salı günü Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak üç astronotu 5 aylık bir görev için uzay istasyonuna gönderdi.

Çin 3 Astronotunu 5 Aylık Görev İçin Uzay İstasyonuna GönderdiUzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

JİUQUAN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Salı günü Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak üç astronotu 5 aylık bir görev için uzay istasyonuna gönderdi.

Uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Çin 3 Astronotunu 5 Aylık Görev İçin Uzay İstasyonuna GönderdiUzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çin 3 Astronotunu 5 Aylık Görev İçin Uzay İstasyonuna GönderdiUzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çin 3 Astronotunu 5 Aylık Görev İçin Uzay İstasyonuna GönderdiUzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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