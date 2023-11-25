Çin, 2024 Taiwan liderlik seçimlerinin barışçıl gelişime yardımcı olmasını umuyor

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, 2024 yılında yapılacak Taiwan liderlik seçimlerinin sonucunun Boğazlar arası barış ve istikrar için elverişli olmasını ve ilişkilerin barışçıl gelişim yolunda yeniden doğru yola girmesine yardımcı olmasını umduklarını ifade etti.

Sözcü Chen Cuma günü yaptığı açıklamada, 2024 seçimleri için aday kayıtlarıyla ilgili basında çıkan haberleri yorumlarken, "Taiwan bölgesinin mevcut sosyal sistemine saygı duyuyoruz" dedi.

Chen, Taiwan'ın bir tarafta barış ve refah, diğer tarafta ise savaş ve durgunluk olmak üzere bir yol ayrımında bulunduğunu söyledi.

Sözcü, "Anakara, Taiwanlı yurttaşların, Çin ulusunun genel çıkarlarını koruyacaklarını, 1992 Mutabakatı'nı sürdüreceklerini, 'Taiwan bağımsızlığına' karşı çıkacaklarını ve bu kritik anda doğru seçimi yapacaklarını umuyor" dedi.