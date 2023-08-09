Cilvegözü Sınır Kapısı 6 Ay Daha Açık Kalacak

Birleşmiş Milletler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın Suriye tarafı olan Bab al-Hawa Sınır Kapısı'nın 6 ay daha açık kalması için Suriye yönetimiyle anlaşıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'den (BM) dün yapılan açıklamada, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın Suriye tarafı olan Bab al-Hawa Sınır Kapısı'nın, 6 ay daha açık kalması için Suriye yönetimiyle anlaşıldığını duyurdu.

BM Açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Genel Sekreter, Kuzey Batı Suriye'de ihtiyaç sahibi milyonlarca kişiye hayat kurtaran insani yardım sağlamak için Bab al-Hawa sınır kapısının önümüzdeki altı ay boyunca kullanılmaya devam edilmesi konusunda Birleşmiş Milletler ve Suriye Hükümeti tarafından dün varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor."