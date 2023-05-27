Cilo Dağları toz bulutunda adeta kayboldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini saran dağlar, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle oluşan toz bulutunda kayboldu. İki haftadır Irak ve Suriye üzerinden gelen toz bulutu, bölgede etkisini sürdürüyor. Belli aralıklarla yağan yağmur, rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu.